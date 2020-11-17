В ЕС задумались о дополнительных санкциях против Белоруссии

Некоторые члены Евросоюза предложили внести дополнительные санкции против физических и юридических лиц Белоруссии, об этом заявил источник в ЕС.

«10 дней назад мы приняли второй пакет санкций против представителей белорусских властей, мы открыты к рассмотрению новых санкций, которые предлагают государства-члены ЕС», – заявил источник РИА «Новости».

По его словам, речь идет не только о физических лиц, но и о компаниях и организациях. «Государства-члены ЕС считают, что нам необходимо поддерживать давление, мы будем работать в этом направлении», – добавил он.

Ранее Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира.

Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.

Позже стало известно, что в случае введения Белоруссией ответных санкций к ним присоединится Россия.