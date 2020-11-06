ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко

Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко.

Евросоюз кроме Лукашенко также дополнил черный список другими 14 белорусскими чиновниками, санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный ЕС документ.

Также санкции введены в отношении сына президента, его помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко. Евросоюз считает белорусского лидера ответственным за репрессии в Белоруссии до и после президентских выборов 2020 года.

Решение о включении в санкционный список Лукашенко было принято еще 12 октября главами МИД ЕС, с тех пор шла работа по составлению и согласованию списка. На эту работу, а также на изучение нового пакета санкции юристами рабочей группы ЕС ушло больше трех недель.

Напомним, в начале октября главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства. ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.