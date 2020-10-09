Евросоюз захотел расширить санкции против Белоруссии

Главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства, об этом они объявят на заседании 12 октября, сообщил представитель ЕС высокого ранга.

«На заседании будет объявлено, что мы работаем над добавлением людей в черный список», – сказал представитель ЕС, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет про санкции, введенные «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека» в Белоруссии.

Ранее ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.

После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.