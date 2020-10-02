ЕС ввел в действие санкции против 40 белорусских чиновников

Евросоюз (ЕС) официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко, заявил глава Европейского совета (ЕП) Шарль Мишель.

Мишель заявил на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, что в действие был введен «черный список (против Белоруссии) на 40 имен», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, почему Лукашенко не включен в этот список, Мишель подчеркнул, что ЕС намерен «продолжать диалог» с Минском.

Напомним, Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии, но не стал вводить их против Турции. В ответ Минск ввел свои санкции против ЕС.

В Кремле заявили, что отсутствие в данном списке Лукашенко является «скорее позитивным» сигналом, но в целом к санкциям относится крайне негативно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз пожалел и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, и главу Белоруссии Александра Лукашенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД