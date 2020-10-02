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2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

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Евросоюз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

Евросоюзу абсолютно нечего противопоставить ни Эрдогану, ни Лукашенко Vasily Fedosenko/Reuters
С третьей попытки Евросоюз все-таки наказал Александра Лукашенко и утвердил санкции против Белоруссии на уровне глав государств. От этого Батька скорее выиграл, чем проиграл, но главным героем вечера в любом случае стал не он, а президент Турции. Реджеп Эрдоган явным образом перешагнул через «красную линию», а Европа расписалась в своей беспомощности перед ним. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

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    Евросоюз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

    Евросоюзу абсолютно нечего противопоставить ни Эрдогану, ни Лукашенко    2 октября 2020, 08:42
    Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    С третьей попытки Евросоюз все-таки наказал Александра Лукашенко и утвердил санкции против Белоруссии на уровне глав государств. От этого Батька скорее выиграл, чем проиграл, но главным героем вечера в любом случае стал не он, а президент Турции. Реджеп Эрдоган явным образом перешагнул через «красную линию», а Европа расписалась в своей беспомощности перед ним.

    Российские дипломаты и СМИ много критикуют страны ЕС за вмешательство во внутренние дела Белоруссии – и критикуют небезосновательно. Но правда в том, что степень этого вмешательства несопоставима с той, которую мы наблюдали в 2013–2015 годах на Украине.

    По «белорусскому делу» работают всего два прокурора – Польша и Литва, выступившие главными лоббистами санкций. Это в полной мере относится и к самому саммиту ЕС (по ковидной традиции, его проводили в режиме онлайн), где президент Литовской Республики Гитанас Науседа призвал готовиться к «периоду после Лукашенко»:

    «Мы должны разработать меры для поддержки народа Белоруссии... Мы должны убедить белорусов, что мы готовы помогать им, поддерживать экономику, расширить доступ на европейский рынок, облегчить доступ к кредитованию, упростить визовый режим»

    Короче говоря, сначала свергните режим, а уже потом, может быть, «печеньки».

    В последние дни команда обвинителей пополнилась сильной фигурой – президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во многом это произошло по вине самого Лукашенко, который нахамил коллеге и перевел конфликт с ним на личный уровень. На среднесрочную перспективу это может стать главной внешнеполитической проблемой Батьки – французы злопамятны, нахраписты и по-прежнему влиятельны, но по состоянию на сегодняшний день объединенная Европа его режим, прямо скажем, пожалела.

    Санкции, утвержденные саммитом ЕС, сводятся к персональным ограничениям против примерно 40 белорусских чиновников - тех, кто несет, по мнению Брюсселя, «ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в Белоруссии». Теперь страны Европы заморозят их счета и запретят въезд на свою территорию.

    Самое смешное, что самого Лукашенко в этом списке нет, хотя политическая и силовая системы Белоруссии по сути сводятся к его фамилии. В Европе, зная о трудном характере Батьки, предсказуемо испугались полного разрыва контактов с ним и оставили «форточку возможностей».

    Тактика понятная и полностью прозрачная. С одной стороны, в Брюсселе смирились с тем, что белорусский режим устоял и сколько-то еще простоит, а рычагов влияния на ситуацию за государственными границами республики у него в общем-то и нет, это не Украина.

    С другой стороны, в Евросоюзе не хотят (и изначально не хотели) сделать отношения Минска и Москвы безальтернативными – Белоруссия нужна там как буфер и способ возможного давления на Россию. Отказ Батьки признать независимость Абхазии и Южной Осетии (тем более Крым как часть РФ) там до сих пор помнят и ценят.

    Так что «карали» сугубо символически (не путать с символично). Белорусскому руководству привычно жить под персональными санкциями: отказ от европейских счетов и поездок – то ограничение, которое по умолчанию накладывается на руководство силового и политического блока страны. По крайней мере, оно живет с ними большую часть своей истории, исключая только первые годы правления Батьки и период «медового месяца» Брюсселя и Минска, начавшийся после украинского кризиса и завершившийся с началом протестов в Белоруссии.

    Нельзя сказать, что на этом давление ЕС на Лукашенко завершится: безотносительно личной обиды Макрона, некоторые европейцы продолжат попытки повлиять на ситуацию внутри Белоруссии – таковы неписаные законы геополитики. Но шансов на то, что впоследствии против нее будут введены новые, более жесткие общеевропейские санкции, нет.

    Для этого просто не будет повода. Формально им могла бы стать дата истечения полномочий Лукашенко, полученных им после выборов 2015 года – это 5 ноября. Но уже ясно, что к этому сроку договориться о сколь-либо значимых действиях в Европе не успеют, кроме того, это выглядело бы просто глупо, так как Батька решил провести закрытую инаугурацию заранее и уже сейчас правит в рамках новой каденции.    

    Так ситуация пришла к состоянию, в котором будет находиться еще долго. В Европе будут считать Лукашенко нелегитимным президентом и периодически осуждать на словах, но при необходимости продолжат общаться с «последним диктатором» и воздержатся от ударов по белорусской экономике.

    Персональные санкции против белорусского руководства выглядят абсолютно беззубой реакцией еще и в связи с тем, что принять их удалось только с третьей попытки – мешался Кипр. Ранее Турция вплотную приступила к добыче газа в его территориальных водах (а с ее точки зрения – в территориальных водах непризнанной никем, кроме Анкары, Турецкой Республики Северного Кипра, или ТРСК). Единственное, что смогла противопоставить этому Никосия – шантаж Евросоюза. Киприоты требовали распространить санкции против окружения Лукашенко на ответственных за ситуацию турецких чиновников.

    В итоге этого не произошло. «После долгой и сложной дискуссии (по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель) лидеры ЕС решили «дать шанс политическому диалогу в общих интересах» (по словам главы Евросовета Шарля Мишеля).

    То есть не стали злить президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы не стало хуже. Хотя, казалось бы, куда уж хуже.

    Напомним, что все эти дискуссии разворачиваются на фоне новой карабахской войны, закоперщиком и единственным внешним лоббистом которой выступает именно Анкара, демонстрирующая при этом запредельную наглость

    Эрдогана ничуть не смущает двусмысленность его положения. С одной стороны, он призывает «освободить оккупированные Арменией территории Азербайджана», когда все остальные центры силы требуют немедленного прекращения огня. С другой стороны, ТРСК – это тоже оккупированные территории, причем оккупированы они Турцией, что признано той же ООН, на мнение которой по вопросу территориальной целостности Азербайджана, не моргнув глазом, ссылается Эрдоган.  

    При этом турецкий лидер однозначно перешел «красную черту» (по словам все того же Макрона, сказанным все на том же саммите). Зафиксирован переброс сотен боевиков-исламистов из района сирийского Алеппо в зону карабахского конфликта, что подтвердили и Франция, и Россия, и США. Сделать подобное могла только Турция, собственно, это ориентированные на нее боевики, с помощью которых Эрдоган (в основном неудачно) пытался усилить свое влияние в Сирии, а теперь делает то же самое на Южном Кавказе.

    И ничего – никаких санкций. В Евросоюзе предпочли сломать через колено Кипр с его проблемами, лишь бы обойтись с Эрдоганом даже мягче, чем обошлись с Лукашенко.

    Это отнюдь не означает, что он с гарантией останется безнаказанным и может теперь творить что хочет. Но какие бы посулы и меры не были сейчас применены к нему со стороны Европы – это будут меры Франции, может быть, Германии и еще кого-нибудь, но не Евросоюза как единой силы. В этом смысле Эрдоган себя застраховал и прекрасно об этом знает.

    Да, он один против всех. Россия – союзник Армении. США затаили злобу за покупку у России С-400 (которые, кстати, очень нужны туркам применительно к кипрской проблеме). С Францией режим Эрдогана и вовсе «на ножах» из-за ситуации в Ливии. Но Евросоюз в целом он надежно держит на крючке.

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    Обсуждение:  27 комментариев
    При желании турецкий лидер легко может вернуть в Европу ужас миграционного кризиса. В данный момент в лагерях на территории Турции укрылись сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока. Таков предмет договора между Анкарой и Брюсселем: турки держат мигрантов у себя, а европейцы им за это платят. Но если турецкую границу откроют, эти «перемещенные лица» немедленно ломанутся в ЕС, причем в самый разгар эпидемии.

    В Евросоюзе гораздо больше тех правительств, которым наплевать на Армению и Карабах, но совсем не наплевать на толпы мигрантов – источник социальных и политических проблем для властей, так как избиратели новому миграционному кризису тоже не обрадуются.

    Как следствие, то, что задумывалось как «акт воли и солидарности», стало демонстрацией беспомощности Евросоюза, которому абсолютно нечего противопоставить ни Эрдогану, ни Лукашенко.


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