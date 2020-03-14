Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

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14 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...

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              Андрей Манчук

              Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

              Андрей Манчук
              политолог
              		 14 марта 2020, 12:45

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              Замок святого Иллариона расположен в идиллическом месте, на одной из вершин Киренийских гор. Он был построен еще во времена Византии и крестоносцев, которые использовали живописную крепость для контроля над перевалом. В 1974 году древние укрепления вновь использовали по назначению – во время турецкого вторжения на Кипр, когда прибывший с материка десант вместе с местными военизированными отрядами турецких националистов, захватили древнюю гавань Кирении – переименовав ее на свой лад в Гирне.

              Фото

              На военной базе в Киренийских горах шли военные учения турецких парамилитарес, а от туристов потребовали немедленно покинуть этот район.
              На военной базе в Киренийских горах шли военные учения турецких парамилитарес, а от туристов потребовали немедленно покинуть этот район.
              Красивый маленький город вошел в состав непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, а большая часть местного населения – греки и марониты (арабы-христиане) – массово бежали на юг, навсегда оставляя свои дома.

              Сейчас об этом напоминает мемориал неподалеку от замка. Рядом с ним расположена база турецкого спецназа, которая стережет стратегический важный горный проход. Она окружена забором с колючей проволокой, на котором установлены запрещающие фотосъемку плакаты. Поднявшись сюда утром, мы заметили вокруг оживление – одетые в камуфляж парамилитарес стреляли из автоматов и карабинов, целясь в мишени на уединенном горном полигоне.

              Судя по всему, там проходило что-то вроде срочных военных сборов. А через некоторое время на дороге показался армейский джип. Из него выбрался офицер, который заявил, что территория закрыта из-за военных учений, а все посторонние лица должны немедленно покинуть прилегающие к замку высоты.

              Нервозность обстановки, которая ощущалась в последние дни на территории Северного Кипра, была обусловлена событиями в соседней Сирии, где обострилось противостояние между турецкой армией, ее исламистскими прокси – и войсками правительства Асада, опирающимися на поддержку России и Ирана.

              Фото: Андрей Манчук

              Непризнанная турецкая республика находится неподалеку от места событий – до самой Турции отсюда всего 65 километров, и в хорошую погоду ее горные берега прекрасно видно из Кирении. До Сирии немногим больше – 100 километров – но это не самое большое расстояние для бегущих от войны людей. И капитаны из Кирении, которая когда-то была известной базой средиземноморских пиратов, не прочь подзаработать на перевозке вынужденных мигрантов, стараясь тайно переправить их на греческие острова Родос и Кос.

              По иронии судьбы, это тот же самый маршрут, по которому прошел в четвертом веке до нашей эры знаменитый «киренийский корабль» – единственное уцелевшее до наших дней античное судно, которое экспонируется сейчас в местном музее кораблекрушений, и считается национальным символом всего Кипра – украшая своим изображением отчеканенные в южной части острова евроценты.

              Фото

              Древнюю гавань Кирении много веков использовали пираты. А теперь здешние рыбаки тайно перевозят беженцев с побережья Сирии на греческие острова.
              Древнюю гавань Кирении много веков использовали пираты. А теперь здешние рыбаки тайно перевозят беженцев с побережья Сирии на греческие острова.
              Иногда эти суда перехватывают. В конце прошлого года береговая охрана Евросоюза задержала яхту, на которой находились 122 нелегальных мигранта из Сирии – в том числе, маленькие дети. А в декабре на Кипре осудили пятерых местных контрабандистов, которых обвиняли в торговле людьми и нелегальной переправке ближневосточных мигрантов. Турецкие власти реагируют на этот человеческий трафик исключительно прагматично, в зависимости от текущей политической конъюнктуры. Иногда они задерживают переполненные людьми лодки, буксируя их обратно на материк, а иногда не мешают им проникать в территориальные воды Греции – как это, по слухам, происходило в этом регионе все последние дни.

              Власти непризнанной средиземноморской республики, как правило, не наказывают капитанов-контрабандистов. Считается, что они помогают единоверцам, а главное, все понимают,  что потомкам пиратов приходится каким-то образом зарабатывать в специфических условиях изолированной в экономическом и политическом плане ТРСК, где население живет за счет приезжающих с южной части Кипра туристов, натурального хозяйства и рыбной ловли.

              К тому же, Анкара сама содействует дозированному переселению с материка, чтобы увеличить количество жителей на подконтрольной ей части разделенного после 1974 года острова. Ведь города и поселки Северного Кипра до сих пор не оправились от массового исхода греческого населения, которое стало жертвой масштабной этнической чистки захваченных в ходе вторжения территорий.

              Это особенно заметно в городе Фамагуста, который именуется на турецком Газимагустой. Древняя столица крестоносцев, где правила французская династия Лузиньянов, была знаменита превращенным в мечеть собором, скопированным с коронационной базилики в Реймсе, и живописными руинами роскошных готических зданий средневековых времен. Но сейчас сюда едут, чтобы посмотреть на другие, печально знаменитые во всем мире руины. Это заброшенный квартал Вароша – отели, торговые комплексы, клубы, жилы дома, расположенные на берегу роскошного пляжа, где когда-то отдыхали Брижит Бардо и Элизабет Тейлор.

              Греческий квартал Вароша в городе Фамагуста стоит заброшенным со времени турецкого вторжения в 1974 году. Многочисленные надписи запрещают снимать этот город-призрак, за чем следят на вышках специальные часовые.
              Турецкая армия заставила местных греков покинуть город в течение суток – однако, собственность богатого туристического района принадлежала гражданам из разных стран мира, а Совет безопасности ООН принял специальную резолюцию, которая запретила использование захваченных зданий. «Попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме её жителей, недопустимы» – гласит текст этого документа. А международные суды преследуют захвативших чужие дома владельцев.

              Мы проехали по периметру огражденного забором района, где повсюду натыканы надписи, которые запрещают любую фото и видеосъемку – а на знаменитом пляже установлены специальные вышки, откуда солдаты высматривают фотографирующих руины туристов. Пустующая полвека Вароша больше всего напомнила мне хорошо знакомую Припять – с той разницей, что радиацию заменяют здесь невидимые лучи человеческой ненависти и вражды. Западные режиссеры не снимают про это место популярные сериалы, чтобы не обидеть союзника по военному блоку НАТО и не афишировать неблаговидную роль американских спецслужб, которые явились фактическими застрельщиками трагических событий 1974 года – столкнув лбами греческих и турецких националистов.

              Фото

              Греческий квартал Вароша в городе Фамагуста стоит заброшенным со времени турецкого вторжения в 1974 году. Многочисленные надписи запрещают снимать этот город-призрак, за чем следят на вышках специальные часовые.
              Греческий квартал Вароша в городе Фамагуста стоит заброшенным со времени турецкого вторжения в 1974 году. Многочисленные надписи запрещают снимать этот город-призрак, за чем следят на вышках специальные часовые.
              Но сам вид заброшенных отелей и особняков красноречиво говорит о том, что ситуация на острове давно стала тупиковой для местной власти. И в этих кварталах можно поселить разве что спасающихся от войны беженцев, которые не боятся международных законов – просто потому, что терять им нечего. 

              Наблюдения за турецкой частью Кипра весьма актуальны, а к происходящим на ней процессам давно стоило присмотреться. По мнению самих киприотов, Анкара пытается реализовать в Идлибе и Африне ту же самую схему, которая была когда-то реализована на этом острове – создавая там полностью зависимое от себя государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Не секрет, что ее очертания давно грезятся вторгнувшемуся в Сирию Эрдогану.

              Древний собор Фамагусты, построенный крестоносцами по образцу коронационного собора в Реймсе, и переделанный турками в мечеть.
              Но беда в том, что такие конфликты во все времена приводят к массовому исходу убегающих от конфликта людей, которые прямо сейчас плывут сейчас где-то возле берегов Кипра на пиратских лодках контрабандистов – как никому не нужные заложники хитрых геополитических комбинаций.


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