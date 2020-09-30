Макрон использовал Тихановскую в личных целях

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти?

Во вторник в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая с августа находится в Литве. Во время беседы Макрон пообещал, по словам оппозиционерки, помощь в «переговорах во время политического кризиса в нашей стране», а также помочь «в освобождении политзаключенных».

Французский лидер подчеркнул, что европейцы заинтересованы в посредничестве ОБСЕ в Белоруссии. При этом журналисты обратили внимание на неудачные попытки Макрона несколько раз выговорить фамилию Тихановской. Всякий раз он произносил слово «Тиковская».

Накануне встречи в интервью France Presse Тихановская предложила французскому лидеру посодействовать в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. Она выразила надежду, что Макрон сможет привлечь к диалогу президента России Владимира Путина. «Макрон – один из сильнейших лидеров в Европе и в мире. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве», – заявила политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры Макрона и Тихановской их правом, которое Кремль уважает. По его словам, эта встреча может свидетельствовать о поддержке Парижем одного из лидеров белорусской оппозиции. «Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем.

Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее», – заявил Песков.

Напомним, Макрон уже неоднократно выражал поддержку белорусской оппозиции и призывал Александра Лукашенко уйти в отставку. В ответ на это Лукашенко посоветовал французскому коллеге, руководствуясь его же логикой, сложить полномочия, когда на улицы Парижа вышли протестовать «желтые жилеты».

Кроме того, Батька назвал Макрона «незрелым» политиком, посоветовав ему «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами Франции. Также белорусский президент указал на то, что Макрон уделяет «слишком много внимания» Тихановской. 67-летняя жена Макрона Брижит на 25 лет старше мужа. «С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома», – заметил Лукашенко, чем наверняка разозлил Макрона.

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Впрочем, белорусский МИД не увидел во встрече Макрона с Тихановской практического смысла. «Не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», – сказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

Чиновник добавил, что в дипломатии существуют «цивилизованные инструменты, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы» и которые более эффективны, чем «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу». Комментируя тот факт, что Макрон и Тихановская встретились на территории Литвы, Глаз заявил, что его это не особо удивляет. Пресс-секретарь отметил, что Тихановская будто стала «новой достопримечательностью Литвы», «которую всем обязательно навязывают для посещения».

Что касается самой Тихановской, то на следующей неделе она намерена встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она проинформировала, что «также планирует ряд других встреч в Европе, часть из которых будет проходить онлайн, а часть – лично». Однако зачем крупнейшим политикам Старого Света встречаться с, как выразился Песков, «гражданкой Белоруссии»?

«Макрон ищет свою роль в политическом урегулировании белорусского кризиса. Как и другие страны Евросоюза, Франция отказывается признать победу Лукашенко на президентских выборах. Поэтому единственное, что остается Макрону, – общаться с представителями белорусской оппозиции. В частности, со Светланой Тихановской, которая считается на Западе наиболее авторитетным и легитимным лидером белорусских протестов», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Однако эксперт не понимает, как встреча с Тихановской поможет Макрону стать медиатором в урегулировании данного кризиса. «Посредник обычно занимает равноудаленную позицию. Встречи с Тихановской и общая риторика Макрона в последнее время создают впечатление того, что посредник Макрон твердо занял одну сторону», – уверен эксперт.

В свою очередь президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов также увидел в поведении Макрона желание играть роль лидера европейской дипломатии. «Встреча Макрона с Тихановской не означает, что официальный Париж признает полномочия Тихановской как президента Белоруссии. Скорее всего, это встреча – отрицание таковых полномочий Александра Лукашенко. Конечно, Франция не может одна справиться с кризисом в Белоруссии. Но в Париже настроены в плане белорусского кризиса на «игру в долгую» и уверены: кризис завершится на условиях Евросоюза, а не так, как того желает Лукашенко», – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.

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Кортунов согласен, что в одиночку Франция не сможет урегулировать кризис в Белоруссии. «Надо поставить вопрос: может ли это сделать Евросоюз? У ЕС есть ресурсы, финансы, торговля с Белоруссией. Это можно считать определенными козырями, которые можно в любой момент выложить на стол. А если говорить об одной Франции, то у нее не такая уж большая торговля с Белоруссией. Тем более Франция должна соответствовать общеевропейскому подходу. Кризис в Белоруссии – это такой вопрос, где без Брюсселя обойтись нельзя», – пояснил собеседник.

В то же время кандидат политических наук Сергей Федоров допускает, что в действиях Макрона можно усмотреть не только его личные амбиции, но и элемент конкуренции Франции и Германии. «Франция уступает Германии в экономическом положении, но является членом Совета Безопасности ООН и государством, обладающим ядерным оружием, соответственно, имеет и военно-политический потенциал. Поэтому выступать от лица Европы, перехватить инициативу Меркель – такой аспект тоже присутствует. Сейчас, когда речь идет о сложной ситуации внутри ЕС, Макрон хочет себя позиционировать в качестве лидера Европы», – сказал политолог РИА «Новости».

Но все старания Макрона оказались тщетными, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. «В глазах Макрона эта встреча повышает его лидерский статус, но вряд ли она даст практический результат. Его идея посредничества «подвисает» из-за отказа одной из сторон. Лукашенко категорически отказывается вступить в переговоры с протестующими. Поэтому вряд ли эта встреча принесет практический результат в плане внутрибелорусского урегулирования», – резюмировал Карбалевич.

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