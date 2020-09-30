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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Макрон использовал Тихановскую в личных целях

Во встрече с Тихановской Макрон увидел возможность усилить свое влияние в ЕС «Пул Первой»/Пресс-служба Светланы Тихановской
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...

Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

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    Макрон использовал Тихановскую в личных целях

    Во встрече с Тихановской Макрон увидел возможность усилить свое влияние в ЕС    30 сентября 2020, 08:12
    Фото: «Пул Первой»/Пресс-служба Светланы Тихановской
    Текст: Артур Приймак

    Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти?

    Во вторник в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая с августа находится в Литве. Во время беседы Макрон пообещал, по словам оппозиционерки, помощь в «переговорах во время политического кризиса в нашей стране», а также помочь «в освобождении политзаключенных».

    Французский лидер подчеркнул, что европейцы заинтересованы в посредничестве ОБСЕ в Белоруссии. При этом журналисты обратили внимание на неудачные попытки Макрона несколько раз выговорить фамилию Тихановской. Всякий раз он произносил слово «Тиковская».

    Накануне встречи в интервью France Presse Тихановская предложила французскому лидеру посодействовать в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. Она выразила надежду, что Макрон сможет привлечь к диалогу президента России Владимира Путина. «Макрон – один из сильнейших лидеров в Европе и в мире. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве», – заявила политик.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры Макрона и Тихановской их правом, которое Кремль уважает. По его словам, эта встреча может свидетельствовать о поддержке Парижем одного из лидеров белорусской оппозиции. «Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем.

    Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее», – заявил Песков.

    Напомним, Макрон уже неоднократно выражал поддержку белорусской оппозиции и призывал Александра Лукашенко уйти в отставку. В ответ на это Лукашенко посоветовал французскому коллеге, руководствуясь его же логикой, сложить полномочия, когда на улицы Парижа вышли протестовать «желтые жилеты».

    Кроме того, Батька назвал Макрона «незрелым» политиком, посоветовав ему «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами Франции. Также белорусский президент указал на то, что Макрон уделяет «слишком много внимания» Тихановской. 67-летняя жена Макрона Брижит на 25 лет старше мужа. «С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома», – заметил Лукашенко, чем наверняка разозлил Макрона.

    Впрочем, белорусский МИД не увидел во встрече Макрона с Тихановской практического смысла. «Не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», – сказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

    Чиновник добавил, что в дипломатии существуют «цивилизованные инструменты, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы» и которые более эффективны, чем «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу». Комментируя тот факт, что Макрон и Тихановская встретились на территории Литвы, Глаз заявил, что его это не особо удивляет. Пресс-секретарь отметил, что Тихановская будто стала «новой достопримечательностью Литвы», «которую всем обязательно навязывают для посещения».

    Что касается самой Тихановской, то на следующей неделе она намерена встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она проинформировала, что «также планирует ряд других встреч в Европе, часть из которых будет проходить онлайн, а часть – лично». Однако зачем крупнейшим политикам Старого Света встречаться с, как выразился Песков, «гражданкой Белоруссии»?

    «Макрон ищет свою роль в политическом урегулировании белорусского кризиса. Как и другие страны Евросоюза, Франция отказывается признать победу Лукашенко на президентских выборах. Поэтому единственное, что остается Макрону, – общаться с представителями белорусской оппозиции. В частности, со Светланой Тихановской, которая считается на Западе наиболее авторитетным и легитимным лидером белорусских протестов», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    Однако эксперт не понимает, как встреча с Тихановской поможет Макрону стать медиатором в урегулировании данного кризиса. «Посредник обычно занимает равноудаленную позицию. Встречи с Тихановской и общая риторика Макрона в последнее время создают впечатление того, что посредник Макрон твердо занял одну сторону», – уверен эксперт.

    В свою очередь президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов также увидел в поведении Макрона желание играть роль лидера европейской дипломатии. «Встреча Макрона с Тихановской не означает, что официальный Париж признает полномочия Тихановской как президента Белоруссии. Скорее всего, это встреча – отрицание таковых полномочий Александра Лукашенко. Конечно, Франция не может одна справиться с кризисом в Белоруссии. Но в Париже настроены в плане белорусского кризиса на «игру в долгую» и уверены: кризис завершится на условиях Евросоюза, а не так, как того желает Лукашенко», – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.

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    Кортунов согласен, что в одиночку Франция не сможет урегулировать кризис в Белоруссии. «Надо поставить вопрос: может ли это сделать Евросоюз? У ЕС есть ресурсы, финансы, торговля с Белоруссией. Это можно считать определенными козырями, которые можно в любой момент выложить на стол. А если говорить об одной Франции, то у нее не такая уж большая торговля с Белоруссией. Тем более Франция должна соответствовать общеевропейскому подходу. Кризис в Белоруссии – это такой вопрос, где без Брюсселя обойтись нельзя», – пояснил собеседник.

    В то же время кандидат политических наук Сергей Федоров допускает, что в действиях Макрона можно усмотреть не только его личные амбиции, но и элемент конкуренции Франции и Германии. «Франция уступает Германии в экономическом положении, но является членом Совета Безопасности ООН и государством, обладающим ядерным оружием, соответственно, имеет и военно-политический потенциал. Поэтому выступать от лица Европы, перехватить инициативу Меркель – такой аспект тоже присутствует. Сейчас, когда речь идет о сложной ситуации внутри ЕС, Макрон хочет себя позиционировать в качестве лидера Европы», – сказал политолог РИА «Новости».

    Но все старания Макрона оказались тщетными, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. «В глазах Макрона эта встреча повышает его лидерский статус, но вряд ли она даст практический результат. Его идея посредничества «подвисает» из-за отказа одной из сторон. Лукашенко категорически отказывается вступить в переговоры с протестующими. Поэтому вряд ли эта встреча принесет практический результат в плане внутрибелорусского урегулирования», – резюмировал Карбалевич.

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