Белорусский эксперт указал на бесполезность встречи Макрона и Тихановской

«Макрон, претендующий на статус ведущего политика Евросоюза, решил повысить свой лидерский статус, встретившись с лидером белорусской оппозиции. Но ни на протесты в Белоруссии, ни на вероятность переговоров оппозиции с Лукашенко, этот визит не повлияет», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Валерий Карбалевич, комментируя встречу президента Франции со Светланой Тихановской в Литве.

«Идея Макрона о том, что Европа могла бы выступить посредником в переговорах Александра Лукашенко и белорусской оппозиции, «подвисает» из-за отказа одной из сторон. Лукашенко категорически отказывается вступить в переговоры с протестующими. Поэтому вряд ли эта встреча принесет практический результат в плане внутрибелорусского урегулирования», – отметил белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей в Вильнюсе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Тихановской, Макрон «пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах во время политического кризиса в нашей стране», а также помочь «в освобождении политзаключенных».

По оценке Карбалевича, Макрон использовал общение с Тихановской с пользой для себя. «Евросоюз ясно и четко высказался по поводу конфликта в Белоруссии – Лукашенко не признан избранным президентом. Макрон, который претендует на статус ведущего европейского политика, приехав с официальным визитом в Литву, решил высказать свою позицию по ситуации в Белоруссии, встретившись с признанным лидером оппозиции. В глазах Макрона это повышает его лидерский статус», – отметил белорусский эксперт.

«Впрочем, вряд ли эта встреча окажет практический результат», – вновь указал Карбалевич. Евросоюз, по его мнению, продолжит оказывать «моральную и политическую поддержку участникам протестов». Но на масштаб и частоту протестных выступлений встреча Макрона и Тихановской вряд ли повлияет. «У белорусского протеста нет внешнего, геополитического аспекта. Поэтому поддержка Москвой и Западом белорусских властей и, соответственно, оппозиции, принципиального влияния не окажет», – полагает белорусский политолог.

Ранее Тихановская предложила французскому лидеру посодействовать в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и выразила надежду, что Макрон сможет привлечь к диалогу президента России Владимира Путина.

Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Тот в ответ призвал Макрона последовать своему же совету и сдать власть активистам протестного движения «Желтые жилеты».

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