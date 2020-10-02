Белоруссия ввела санкции против ЕС

Минск в связи с принятыми Евросоюзом (ЕС) визовыми санкциями в отношении Белоруссии вводит в действие ответный санкционный список, сообщили в МИД республики.

В МИД Белоруссии заявили, что «в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», но «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» министерство решило его не публиковать, передает РИА «Новости».

Отмечается, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия.

«Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких «правительств в изгнании» и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна – еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса», – подчеркнули в ведомстве.

МИД Белоруссии также призвал ЕС вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для «сепарированных».

Минск считает, что ведением санкций Евросоюз отдалил от себя своего соседа, который в последние годы «активно и настойчиво» работал «над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Белоруссия – ЕС».

«Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Белоруссией, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая «награда» ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?», – также отмечается в заявлении.

Напомним, Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии, но не стал вводить их против Турции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз пожалел и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, и главу Белоруссии Александра Лукашенко.

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