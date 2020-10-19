ЕК предложила ввести режим санкций за нарушения прав человека

Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира, рассказал замглавы ЕК по прогнозированию Марош Шефчович.

«Еврокомиссия внесла предложение о создании санкционного режима за серьезные нарушения прав человека, где бы они ни происходили», – сообщил он.

Шефчович добавил, что санкции будут выражаться в запретах на въезд и в заморозке активов, передает ТАСС.

Шефчович не внес предложений о возможных первых фигурантах этого санкционного списка, отметив, что сначала должен быть создан сам санкционный механизм.

В сентябре в ЕК пообещали принять аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим Евросоюза за нарушения прав человека.

Ранее Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии за «в связи с нарушением прав человека и фальсификацию результатов выборов».