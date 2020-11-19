В ЕС одобрили подготовку новых санкций против Белоруссии

Министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии.

Список будет готов в течение ближайших недель, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что некоторые члены Евросоюза предложили внести дополнительные санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.

Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.

Позже стало известно, что в случае введения Белоруссией ответных санкций к ним присоединится Россия.