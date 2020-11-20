Тихановская призвала объявить белорусский ОМОН террористами

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует процедуру признания отряда милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики террористическими организациями.

«Мы начинаем процедуру признания этих организаций (ГУБОПиК и ОМОН) экстремистскими или террористическими», – цитирует бывшего кандидата в президенты Белоруссии пресс-служба Тихановской в Telegram-канале.

По словам Тихановской, все сотрудники, которые не уволятся «до окончания расследования», будут «признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества». Как отметила оппозиционный политик, на «амнистию» смогут рассчитывать только те силовики, которые «перейдут на сторону народа».

Ранее в пятницу страны Балтии расширили санкции против Белоруссии.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике.

В начале ноября ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в санкциях Евросоюза против Лукашенко.