Лукашенко назвал Тихановскую «гуайдихой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил события в стране с Венесуэлой, а экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую – с оппозиционным венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.

«Был подключен следующий этап – жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли «гуайдиху» и объявили ее президентом», – заявил Лукашенко, выступая на женском съезде, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава Белоруссии прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в Минске по субботам.

«Я не хочу сказать, что они плохие. Нет. Это наши девчонки, которые стояли на улицах. Они опомнятся. Многие уже опомнились. Кроме них еще вы – которые приехали сегодня и сказали свое слово», – отметил Лукашенко.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.

Позже стало известно, что основные оппозиционные партии Венесуэлы заявили, что не станут участвовать в парламентских выборах.