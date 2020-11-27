Лукашенко сравнил предложенные оппозицией поправки к конституции с развалом СССР

Последствия предложенных белорусской оппозицией поправок в конституцию сравнимы с развалом СССР, считает президент республики Александр Лукашенко.

«Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться. (…) Мы это проходили в период (Михаила) Горбачева. Мы же избирали всех – руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и [Советский] Союз развалился», передает слова Лукашенко «БелТА». По словам главы республики, Белоруссии «эту подлянку хотят подкинуть».

При этом Лукашенко отметил, что является сторонником новой конституции. «Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда», – заявил он.

«У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы – пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее. (…) Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», – заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко пообещал раскрыть детали планируемых конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании. При этом он отверг возможность транзита власти в Белоруссии, исключив передачу поста президента республики своим сыновьям. Лукашенко сказал, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.