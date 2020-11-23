Лукашенко заявил об отсутствии патриотизма у белорусских «мужиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина, заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в республике является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у «мужиков».

В ходе встречи с Хрениным Лукашенко обсудил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодого поколения, передает БелТА.

«Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации, отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы», – заявил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии сформировался большой пробел в патриотическом воспитании, который необходимо устранить. «Каким образом мы это будем делать?» – поинтересовался белорусский президент у министра обороны.

Он также добавил, что «мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек». «Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?» – спросил президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что руководство страны «уберет» протестную бело-красно-белую символику из белорусского общества. Кроме того, Лукашенко заявлял, что так называемые протестные дворы и стихийные мемориалы в Минске, которые устраивает оппозиция, могут в будущем стать местом начала гражданской войны.

После этого стало известно, что деятельность добровольных «народных дружин», а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во дворах белорусской столицы, где собираются протестующие.