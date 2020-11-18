В Минске усилят контроль за «протестными дворами»

Взгляд
18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
Разделы

Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
Перейти в раздел…

Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита

Очереди в продуктовые магазины стали одной из примет сегодняшней Туркмении Валерий Шарифулин/ТАСС
Из Туркмении приходят необычные для XXI века новости: в стране возник острый дефицит продуктов. Гигантские очереди выстраиваются в государственные магазины – люди пытаются купить мясо, молоко, сигареты. Очереди даже к банкоматам, в которых быстро заканчивается наличность. Что происходит в Туркмении и почему она словно вернулась в советское время тотального дефицита?  Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...

Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
Перейти в раздел…

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: РКН потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева
    Путин назначил врио губернатора Белгородской области Приговор Серебренникову признали законным Польша не получила от Минска документы на экстрадицию основателей Nexta ВОЗ предупредила об опасности лечения COVID-19 антибиотиками
    Экс-губернатор Мень задержан Раскрыта эффективность вакцины Pfizer и BioNTech США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX Россиян предупредили о приходе ледяных дождей
    Путин потребовал не винить людей в ажиотажном спросе на лекарства У экс-главы Марий Эл изъяли развлекательный центр стоимостью 111 млн рублей Алиев заявил об участии России и Турции в «операциях по безопасности» в Карабахе Лещенко призвал помочь оставшимся без заработка артистам

    Главная тема


    У российского сахара выдался тяжелый сезон

    «зеленый берет»


    Спецназовец США признался в работе на российскую разведку

    итоги голосования


    Большинство республиканцев назвали Трампа победителем на выборах

    нарушение правил


    В России некому гоняться за нарушителями на электросамокатах

    Видео

    подвиг комсомолки


    Музей Зои Космодемьянской: модное место или гражданский храм

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    заграница поможет


    Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

    крупнейшая сделка


    Китай нанес экономике США удар в спину

    «черный барон»


    Андрей Самохин: Врангель упустил шанс отдать Крым евреям

    ошибочная самоуверенность


    Тимофей Бордачёв: Что России делать с Эрдоганом

    возвращение в НАТО


    Юрий Мавашев: Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

    на ваш взгляд


    Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?

    В Минске усилят контроль за «протестными дворами»

    18 ноября 2020, 20:59

    Текст: Александра Юдина

    Деятельность добровольных «народных дружин», а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во дворах белорусской столицы, где собираются протестующие, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

    «В районных администрациях столицы утверждены планы дополнительных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории районов. Согласно плану, в районах столицы усилят работу коммунальных служб совместно с сотрудниками РУВД и РОЧС. Активизируют деятельность добровольных народных дружин», – передает сообщение пресс-службы агентство «Минск-новости».

    В сообщении также отмечается, что «в части работы с жителями» предусмотрен ряд мероприятий по проведению дополнительных встреч на уровне администраций районов и депутатского корпуса. «Выполнение данных мероприятий позволит стабилизировать общественный порядок и спокойствие граждан на территории Минска», – добавили в мэрии.

    Также подчеркивается, что в последнее время поступают обращения и жалобы граждан по вопросам состояния порядка и безопасности, «горожане требуют прекратить неразрешенные в установленном порядке массовые мероприятия и акции, в том числе на дворовых территориях». «Службы ЖКХ ежедневно фиксируют нарушения порядка эксплуатации жилых зданий, сооружений, территорий парков и скверов. Участились случаи вандализма. Ущерб актируется, устанавливаются виновные, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь привлекаются к административной ответственности», – подытожили в пресс-службе.

    Ранее глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет». Также сообщалось, что в протестном микрорайоне «Новая Боровая» в пригороде Минска более двух суток нет водоснабжения. Председатель минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что отсутствие воды связано с умышленным повреждением дорогостоящего оборудования коммунального предприятия «Минскводоканал».

    В воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •