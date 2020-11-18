В Минске усилят контроль за «протестными дворами»

Деятельность добровольных «народных дружин», а также работа коммунальных служб Минска совместно с сотрудниками милиции и спасателями будет активизирована во дворах белорусской столицы, где собираются протестующие, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

«В районных администрациях столицы утверждены планы дополнительных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории районов. Согласно плану, в районах столицы усилят работу коммунальных служб совместно с сотрудниками РУВД и РОЧС. Активизируют деятельность добровольных народных дружин», – передает сообщение пресс-службы агентство «Минск-новости».

В сообщении также отмечается, что «в части работы с жителями» предусмотрен ряд мероприятий по проведению дополнительных встреч на уровне администраций районов и депутатского корпуса. «Выполнение данных мероприятий позволит стабилизировать общественный порядок и спокойствие граждан на территории Минска», – добавили в мэрии.

Также подчеркивается, что в последнее время поступают обращения и жалобы граждан по вопросам состояния порядка и безопасности, «горожане требуют прекратить неразрешенные в установленном порядке массовые мероприятия и акции, в том числе на дворовых территориях». «Службы ЖКХ ежедневно фиксируют нарушения порядка эксплуатации жилых зданий, сооружений, территорий парков и скверов. Участились случаи вандализма. Ущерб актируется, устанавливаются виновные, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь привлекаются к административной ответственности», – подытожили в пресс-службе.

Ранее глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет». Также сообщалось, что в протестном микрорайоне «Новая Боровая» в пригороде Минска более двух суток нет водоснабжения. Председатель минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что отсутствие воды связано с умышленным повреждением дорогостоящего оборудования коммунального предприятия «Минскводоканал».

В воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.