Протестный район под Минском остался без воды и отопления

В жилом микрорайоне «Новая Боровая» под Минском, который известен локальными акциями оппозиции, нет водоснабжения и отопления, сообщает обслуживающая организация «А-100 Комфорт».

Как сообщила компания, 15 ноября госпредприятие «Минскводоканал» проинформировало о перекрытии в районе «Новая Боровая» подачи горячего и холодного водоснабжения в связи с аварией на трубопроводе. Местные власти сообщили, что рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения: выявлены неисправности запорной арматуры, для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды, передает РИА «Новости».

На фоне того, что устранение неполадок затянулось и конкретных сроков восстановления водоснабжения не называется, местные жители в локальных чатах высказывают мнение, что произошедшее связано с протестной позицией, которую они открыто высказывают. Во дворах микрорайона вывешены бело-красно-белые флаги, ленты, плакаты оппозиционного содержания, по вечерам оппозиционно настроенные жители проводят локальные протестные мероприятия. Во многих окнах домов вывешены бело-красно-белые флаги. По мнению жителей, косвенно на эту взаимосвязь указывает и тот факт, что после аварии на водопроводе коммунальные службы на въезде в микрорайон установили три биотуалета, на которых краской нарисован бело-красно-белый флаг.

Между тем во вторник организация «А-100 Комфорт» сообщила, что «в связи с аварией на котельной в районе «Новая Боровая» временно будет отсутствовать отопление, аварийная бригада уже работает над устранением неполадок».

Некоторые жители соседних районов Минска в специально созданных telegram-чатах предлагают подвоз воды в «Новую Боровую», а также приглашают жителей микрорайона к себе в гости, чтобы помыться, постирать. Некоторые сообщают о готовности принять у себя семьи с детьми, а также бесплатно предлагают во временное пользование квартиры, в которых сейчас никто не живет.

В воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.