Названа причина отсутствия воды в протестном районе под Минском

Председатель минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что отсутствие воды в микрорайоне «Новая Боровая» под Минском, который известен локальными акциями оппозиции, связано с умышленным повреждением дорогостоящего оборудования коммунального предприятия «Минскводоканал».

«Это дорогостоящее импортное оборудование, без посторонних вмешательств оно могло бы служить долгое время. Специалистам пришлось экстренно восстанавливать его работоспособность своими силами», – цитирует РИА «Новости» Кухарева.

По его словам, «теперь необходимо провести обследование, проверить качество воды после вмешательства». «Говорить о сроках восстановления водоснабжения можно будет по их результатам», – добавил председатель минского горисполкома.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне "Новая Боровая" в пригороде Минска более двух суток нет водоснабжения. В микрорайоне, который обслуживает минское коммунальное предприятие "Минскводоканал" работают аварийные службы, питьевая вода подвозится в цистернах. Также организация «А-100 Комфорт» сообщала, что «в связи с аварией на котельной в районе «Новая Боровая» временно будет отсутствовать отопление, аварийная бригада уже работает над устранением неполадок».