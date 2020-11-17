Лукашенко сказал, где может начаться гражданская война в Белоруссии

Протестные дворы и стихийные мемориалы в Минске, которые устраивает оппозиция, могут в будущем стать местом начала гражданской войны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Зачем идти во двор? Второе: зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? <...> Но, что самое опасное – начался процесс радикализации. Это уже все отметили. И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки. И, как результат – то, что произошло на одной из спортивных площадок. Это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище», – заявил Лукашенко на совещании. Видеозапись с выступлением опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

По его мнению, такие места создают как места для начала гражданской войны.

В воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.