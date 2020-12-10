В Госдуме предложили запретить передачу детей от суррогатных матерей иностранцам

Госдума планирует разработать законопроект, который запретит передавать детей от суррогатных матерей иностранным семьям, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой.

«Будем работать совместно с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией. Мы договорились, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнем работу по разработке соответствующих законодательных инициатив. Очень надеемся, что нас поддержат», – заявил он в прямом эфире в Instagram.

По его словам, рождение детей за деньги на продажу иностранцам – «это абсолютно позорное для нашей страны явление и его надо запретить». Также Толстой добавил, что это должно быть под жестким контролем государства и «никакой продажи детей за границу быть не должно».

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово. Басманный суд Москвы заочно арестовал основного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей Константина Свитнева.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.