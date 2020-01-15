Дело о торговле детьми возбуждено после гибели ребенка в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По результатам проведенной следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области доследственной проверки по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «причинение смерти по неосторожности» и «торговля людьми», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

Напомним, во вторник Врадий заявила, что следственные органы начали проверку компании, занимающейся суррогатным материнством, после обнаружения тела младенца в квартире в подмосковном поселке.