Суд заочно арестовал основного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей

Основной фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей Константин Свитнев заочно арестован Басманным судом Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда в отношении Свитнева Константина избран заочный арест на два месяца с момента экстрадиции или задержания его на территории РФ», – передает сообщение ТАСС.

Защита Свитнева с решением не согласна и намерена обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Обвиняемый также объявлен в международный розыск.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.