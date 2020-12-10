Путин обосновал ответ России на цензуру в медиапространстве

Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Вот они (зарубежные партнеры) занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание, не мы! Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать», – сказал Путин, передает ТАСС.

Так он прокомментировал попытки глобальных сервисов блокировать аккаунты российских СМИ в популярных соцсетях.

Государственная дума 9 декабря в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме.

Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.