Во Франции захотели заставить США воспринимать ЕС равным партнером

Европейцы рассчитывают на улучшение отношений с Вашингтоном, однако должны показать США свои возможности, заставив воспринимать себя как равных партнеров в международной торговле, заявил курирующий внешнюю торговлю министр-делегат при МИД Франции Франк Ристер в интервью изданию Les Echos.

По словам французского министра, в понедельник министры торговли стран ЕС в ходе видеоконференции намерены обсудить «отношения с Соединенными Штатами, их обновление», передает ТАСС.

«Европейцы должны заявить о своей коммерческой мощи, чтобы США считали нас не второсортными партнерами, а равными себе. Нам нужно сбалансировать наши отношения с США и обеспечить полноценное взаимодействие», – заявил Ристер, уточнив, что в ближайшие дни страны ЕС согласуют пошлины на товары из США примерно на 4 млрд евро.

Отвечая на вопрос о перспективах развития отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами после предполагаемой победы Джозефа Байдена на выборах президента США, Ристер напомнил, что в прошлом и республиканцы, и демократы «облагали налогом европейские товары и устанавливали экстерриториальные законы, которые доставляли проблемы». «Столкнувшись с торговыми и экологическими проблемами, Евросоюз обязан полноценно выполнять роль политической и торговой державы», – заявил министр.

Он также выразил сожаление в связи с препятствованием со стороны Вашингтона попыткам выдвинуть на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО) представительницу Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалу, отметив, что ее опыт позволит запустить полноценное реформирование организации. «Однако наша цель – снизить эскалацию конфликта с нашим американским партнером. Если Соединенные Штаты перестанут нарушать баланс сил и отменят свои пошлины, мы в ответ снимем наши пошлины», – добавил Ристер.

Напомним, в конце июля ЕК предупредила, что ЕС готов ввести санкции против США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС в рамках дела Airbus, который полностью выполнил требования ВТО по сокращению госинвестиций. Вопреки этому, США решили сохранить пошлины против ЕС по делу Airbus. Кроме того, Вашингтон обложил некоторые европейские товары дополнительными пошлинами. После этого ВТО разрешила ЕС обложить товары из США ответными пошлинами.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.