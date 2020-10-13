ВТО разрешила ЕС обложить пошлинами товары из США

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона.

Уровень контрмер составляет 3 млрд 993 млн 212 тыс. 564 доллара в год, сообщается на сайте ВТО.

США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС в октябре 2019 года в отместку за незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж (ВТО) разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов.