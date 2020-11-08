Горбачев: России нужны хорошие отношения с США, но «не любой ценой»

Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что России нужны хорошие отношения с США, однако «не любой ценой».

«Интерес к этим выборам [президента США] был большой во всем мире, и это понятно. Таково место США в мировой политике: отношения с Америкой важны для всех, для любой страны. Я уверен, что и России нужны хорошие отношения с США, хотя, конечно, не любой ценой», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Горбачев выразил мнение, что Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, понимает важность отношений США и Россией, и надеется на восстановление доверия между странами.

«Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России», – отметил Горбачев.

Также он напомнил, что неоднократно встречался с Байденом, в том числе, когда тот занимал пост вице-президента США. «У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией», – добавил бывший советский лидер.

Ранее советник Трампа и его зять Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах.

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.



Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.