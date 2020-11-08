Оппозиция Грузии объявила о «национальном неповиновении»

Несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции в воскресенье митингуют в Тбилиси и Батуми, требуя новых выборов в парламент и грозя национальным неповиновением, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявила представитель оппозиции Елена Хоштария на акции в Тбилиси, власти должны назначить новые выборы, поменять состав ЦИК и освободить «политзаключенных». Представитель партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Джелал Кикава при этом сообщил, что сторонники оппозиции «идут на национальное неповиновение», если не будут выполнены их требования. «Нас не интересует закон», – сказал он.

По предварительным данным ЦИК, в голосовании по пропорциональной системе – а так распределялись 120 мандатов – «Грузинская мечта» набрала 48% голосов, а «Единое национальное движение» заочно осужденного на родине экс-президента Грузии, ныне главы украинского Исполкома реформ Саакашвили – 27%. Кроме того, в парламент проходят еще семь оппозиционных партий, которые преодолели однопроцентный барьер.

Что касается еще 30 мандатов, которые разыгрывают в мажоритарных округах, то в большинстве округов 21 ноября должен состояться второй тур. Но оппозиция не хочет в нем участвовать и говорит, что вообще не будет работать в парламенте.

По данным представителя «Грузинской мечты» Георгия Кахиани, на митинг в Тбилиси оппозиция собрала 6 тыс. человек. По мнению оппозиции, эта цифра в разы занижена. В правящей партии заверяют, что не будут выполнять требования оппозиции. 1 ноября наблюдатели ОБСЕ признали выборы в Грузии «конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод».

Ранее сообщалось, что свозимые из регионов в Тбилиси на митинг оппозиции, несогласной с итогами выборов в парламент 31 октября, получают 20 до 50 лари (от шести до 15 долларов), также их обеспечивают продуктами питания.

До этого стало известно, что исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в Службу государственной безопасности Грузии (СГБ) список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент.