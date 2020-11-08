Названа сумма за участие в «революционном митинге» Саакашвили в Грузии

Свозимые из регионов в Тбилиси на митинг оппозиции, несогласной с итогами выборов в парламент 31 октября, получают 20 до 50 лари (от шести до 15 долларов), также их обеспечивают продуктами питания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об оплате участия в митинге сообщают пользователи соцсетей в Грузии. «Ну и пусть стоят на площади на этом пронизывающем ветру», «только бы знали, кого поддерживают», – добавляют они.

Сообщается, что экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили обратится к своим сторонникам и расскажет о планах.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье заявил, что на митинг, по его данным, соберется 12 тыс. человек. По его словам, власти опасаются не обещанной Саакашвили «революции», а распространения коронавируса из-за этого митинга.

Ранее Грузия ввела ограничения на передвижение в больших городах из-за COVID.

До этого стало известно, что исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в Службу государственной безопасности Грузии (СГБ) список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе заявлял газете ВЗГЛЯД, что грузинская оппозиция не сможет вывести народ на улицы, так как для этого нет веских поводов.