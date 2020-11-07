Грузия ввела ограничения на передвижение в больших городах из-за коронавируса

Правительство Грузии с 22.00 9 ноября вводит ограничения на передвижение в Тбилиси и еще восьми городах из-за пандемии коронавируса, заявила на брифинге вице-премьер Майя Цкитишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ограничения будут действовать до пяти часов утра, штраф за нарушение составит 2 тыс. лари – это примерно 600 долларов.

С начала пандемии в Грузии заболело почти 25 тыс. человек, 441 скончался.

По словам Майи Цкитишвили, речь не идет о комендантском часе, так как будет разрешено передвижение по необходимости. Ограничения не коснутся международных перевозок.

Между тем, эпидемиологи опасаются вспышки коронавируса из-за митинга оппозиции в Тбилиси в воскресенье. Оппозиция называет сфальсифицированными итоги проигранных ею выборов в парламент, которые состоялись 31 октября.