Саакашвили заразился коронавирусом

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом и призвал своих сторонников в Тбилиси не бояться пандемии ради проведения митингов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с тем, что на воскресенье, 8 ноября, грузинская оппозиция назначила митинг протеста по следам парламентских выборов, Саакашвили, несмотря на ухудшающуюся в стране ситуацию с коронавирусом, сказал, что перенес инфекцию «легче слабого гриппа».

«Не бойтесь, вокруг меня переболели многие, без осложнений», – сказал он, агитируя сторонников на митинг.

Правящая «Грузинская мечта» выиграла 31 октября выборы у оппозиции, которая называет их сфальсифицированными. При этом международное сообщество назвало выборы» конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод».

В Грузии с 4 ноября введен обязательный режим ношения защитных масок. С начала эпидемии почти 47 тыс. человек заболели коронавирусом, 381 скончался.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария болеет коронавирусом и работает дистанционно.

Оппоненты Саакашвили говорят, что тот готов жертвовать здоровьем людей ради собственных амбиций и реваншизма.

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