Против Саакашвили могут возбудить дело о попытке госпереворота в Грузии

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе передал в Службу государственной безопасности список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кобахидзе заявил, что оппозиция спланировала под руководством экс-президента, главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили «революционный сценарий», при этом он сообщил, что рассказал СГБ о источнике этих сведений, не назвав его журналистам. По его словам, это и должны расследовать соответствующие органы. Кобахидзе отмечает, что в частности, к «революционному сценарию» причастны экс-министр обороны Дмитрий Шашкин и бывший начальник Генштаба Дэви Чанкотадзе.

По данным Общественного ТВ Грузии – «Первого канала», СГБ ведет дело по попытке заговора с целью свержению власти.

В настоящее время в Тбилиси и в некоторых городах Грузии активисты оппозиции пытаются захватить здания комиссий ЦИК на местах, чтобы заставить пересчитать голоса в свою пользу. Оппозиция под руководством Саакашвили, который из Киева призывает к тому, чтобы его сторонники не сдавались, называет проигранные ею выборы «сфальсифицированными», хотя международное сообщество уже признало их легитимность.

Партия Саакашвили «Единое национальное движение» получила 27 % голосов против 48% у «Грузинской мечты».

«Саакашвили и иже с ним не смогут осуществить в Грузии революционный сценарий», – сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

На 8 ноября в Тбилиси запланирован митинг оппозиции, которая анонсирует, что он будет массовым и беспощадным по отношению к властям. Скрывающийся на Украине экс-президент Грузии заочно уже осужден на родине на три и 6 лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что грузинская оппозиция не сможет вывести народ на улицы, для этого нет веских поводов.