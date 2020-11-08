Стали известны подробности катастрофы с ведущим Колтовым

Телеведущий Александр Колтовой погиб, потому что пытался отвести самолет от домов, вследствие чего потерял скорость, сообщил общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко.

«На территории Подмосковья есть специальные сектора, определенные требования по высоте, которые нацелены как раз на то, чтобы в случае отказа двигателя самолет не упал на жилые дома. В данном случае пилот как раз уходил от жилого сектора и от трассы, где было много людей. Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но, возможно, убить людей. Пилот начал отворачивать на 80-90 градусов, но при отвороте самолет теряет скорость и в итоге ее может не хватить. Это риск. И пилот об этом знал. Как летчик я могу сказать, что погибший совершил поступок», – рассказал эксперт «Комсомольской правде».

Напомним, в субботу при аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы Московской области погибли два человека.

Одним из погибших оказался телеведущий Александр Колтовой, который с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале НТВ. В июле Колтовой говорил, что получил лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, однако имеет всего лишь 100 часов налета.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что полет самолета, в котором погиб ведущий, был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. В аэропорту заявили, что самолет перед вылетом прошел все предполетные проверки.