Ведущий Колтовой незадолго до гибели показал видео из самолета

Погибший в крушении телеведущий передачи «ДНК» Александр Колтовой увлекался авиацией, он учился на пилота и регулярно публиковал в соцсетях видео и фото с аэродрома и полетов.

Несколько дней назад Колтовой публиковал в своем Instagram видеозаписи с аэродрома, на которой он позировал на фоне легкомоторного самолета, а также ролики и фотографии с борта самолета. «Осваиваем серьезную авиацию и полеты на эшелонах», – подписал он пост.

В другой публикации от 4 июля 2020 года он разместил видеозапись, на которой летит в кабине чехословацкого учебного самолета L-39 «Альбатрос».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полет легкомоторного самолета, в котором погиб ведущий, был санкционирован. «Полет был санкционирован. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота», – сказал источник ТАСС.

Напомним, Колтовой погиб в субботу при крушении легкомоторного самолета в Московской области. Колтовой с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале НТВ. В июле ведущий рассказывал в СМИ, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета.