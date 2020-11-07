Телеведущий Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье

При крушении легкомоторного самолета в Московской области погиб телеведущий ток-шоу на НТВ Александр Колтовой, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли», – сообщил собеседник ТАСС.

Колтовой с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале НТВ. В июле ведущий рассказывал в СМИ, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета.

Напомним, в субботу в Московской области при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли два человека. Причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя.