При жесткой посадке самолета в Подмосковье погибли два человека

В Московской области при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах региона.

«При аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека», – сказал собеседник РИА «Новости».

В МЧС подтвердили, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в этом районе.

«Поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета, предварительно Cessna, в поле возле Люберец», – сказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя. «У частного самолета в воздухе отказал двигатель. По предварительным данным, он загорелся. После этого борт совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе в поле», – пояснил он.

27 сентября в Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу, в результате погибли два человека. Кроме того, 18 сентября при крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области погиб пилот.