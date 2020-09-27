Легкомоторный самолет упал в Волгу, погибли два человека

В Нижегородской области в Волгу упал легкомоторный самолет, погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В настоящее время осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Самолет упал в Волгу в Кстовском районе около 14.40 по местному времени рядом с деревней Михальчиково. На место происшествия прибыл транспортный прокурор Нижегородской области, начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Установлено, что вылет проводился без соответствующей санкции. МЧС сообщило, что пилот не смог справиться с управлением.

Ранее в сентябре легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, погиб пилот.