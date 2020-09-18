Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области При крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области погиб пилот 18 сентября 2020, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, погиб пилот, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. «Вблизи населенного пункта Красное Сюндюково Ульяновской области произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна ЕЭВС Синтал с бортовым номером RA-0931G. Пилот судна погиб», – передает ТАСС сообщение ведомства. По предварительной информации транспортной прокуратуры, владелец судна – индивидуальный предприниматель. Полет с органами по организации воздушного движения не был согласован. По данному факту Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Проверку также проводит Приволжское следственное управление на транспорте СК. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Напомним, 12 сентября легкомоторный самолет упал в карьер в Подмосковье. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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