Легкомоторный самолет упал в карьер в Подмосковье

В Московской области легкомоторный самолет EuroStar упал в карьер при жесткой посадке, сообщили в МЧС.

«Произошла жесткая посадка сверхлегкого самолета EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек – пилот», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Предположительно, воздушное судно упало в частично заполненный водой песчаный карьер в Щелково. На поверхности воды были видны обломки самолета и раскрывшаяся парашютная система. К месту падения направлены ГИМС, водолазный отряд. Всего в операции участвует 34 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек, две единицы техники.

Между тем, источник в экстренных службах уточняет, что на борту было два человека.

«В упавшем легкомоторном самолете было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолета», – пояснил источник.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве упал аэроплан, два человека пострадали.