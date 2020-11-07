В аэропорту рассказали о самолете, на котором разбился ведущий Колтовой

Разбившийся в Московской области легкомоторный самолет перед вылетом прошел все необходимые проверки, сообщил начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов.

«Перед вылетом были все необходимые предполетные проверки», – сказал ТАСС Максимов.

Он подтвердил, что на борту находился телеведущий НТВ Александр Колтовой. Также гибель телеведущего подтвердили в пресс-службе НТВ. «С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов «ДНК» и «Звезды сошлись», Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, Колтовой погиб в субботу при крушении легкомоторного самолета в Московской области. Колтовой с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале НТВ. В июле ведущий рассказывал в СМИ, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полет самолета, в котором погиб ведущий, был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота.