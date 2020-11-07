Осипову отказались выпускать из тюрьмы в США без залога в 10 тыс. долларов

Хотя суды в США велели немедленно выпустить на свободу россиянку Богдану Осипову, американские власти отказываются это делать, сообщил ее отчим Энтони Филипюк.

Он рассказал, что «требуют залог в 10 тыс. долларов в качестве гарантии того, что Богдана никуда не денется и будет присутствовать онлайн на заседании, где ей вынесут новый приговор – тот самый, по которому она уже отбыла наказание». О новом требовании сообщил «офис, осуществляющий надзор за осужденными, из штата Канзас». При этом, как отметил Филипюк, «согласно решению федерального суда, дело Богданы переведено в такой же офис восточной части Нью-Йорка». Он напомнил, что освободить Осипову федеральный суд предписал «немедленно и на стандартных условиях».

«Но, как мы видим, никто не намерен его исполнять: Богдану не выпускают и требуют залог в сумме, которой у нас не может быть, мы и так потратили все возможные деньги, влезли в долги, чтобы оплатить три команды адвокатов. Откуда еще тысячи долларов?» – приводит слова отчима ТАСС. Филипюк считает незаконным решение властей Канзаса заняться делом о залоге, он заявил о «злоупотреблении служебным положением и нарушении всех мыслимых человеческих прав и прав гражданина».

В решении, подписанном в пятницу федеральным прокурором Стивеном Макаллистером, сообщается, что «Соединенные Штаты требуют» от федерального суда Канзаса «остановить процедуру освобождения», поскольку Осипова предоставила в апелляции показания, которые не отражают правды о месте ее проживания после освобождения и в ожидании нового приговора. Осипова гарантировала, что будет проживать с отчимом и матерью в доме нью-йоркского района Квинс. Макаллистер утверждает, что «этот факт, согласно Службе надзора за осужденными, является ложным», а «отчим и мать осужденной в настоящее время проживают в России».

Филипюк пояснил, что последние несколько дней он и его жена действительно живут в России. В Квинсе у них «была однокомнатная квартира», а Осипова в соответствии с требованиями суда должна быть обеспечена «отдельной комнатой». Филипюк сообщил: «Мы нашли для нее другое жилье в Нью-Йорке, у наших друзей, где Богдане будет предоставлена отдельная комната».

Федеральный окружной суд Канзаса отказался выполнять предписание правительства США и приостанавливать процесс освобождения россиянки. Как говорится в судебных документах, «окружной суд не имеет полномочий останавливать процесс освобождения без соответствующего решения апелляционного суда десятого округа».

На днях апелляционный суд США постановил немедленно освободить Осипову из американской тюрьмы. В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году Осипову задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США россиянку обвинили в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). В августе 2020 года апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора.