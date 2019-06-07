Москва решила добиваться пересмотра приговора Осиповой в США

Гражданку России и США Богдану Осипову осудили в Канзасе на семь лет тюрьмы фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты, заявило генконсульство России в Хьюстоне.

Российская сторона сочла решение суда «несправедливым и негуманным», Москва намерена «добиваться его пересмотра».

Россия обвинила США в «очередном грубом нарушении прав российских граждан», передает ТАСС.

Напомним, Осипова вывезла своих детей из США в Россию. Ее признали виновной в похищении собственных детей и вымогательстве и приговорили к семи годам заключения. Бывший муж Брайан Мобли потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок.