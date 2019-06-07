Суд в США приговорил Осипову к тюремному заключению за вывоз детей в Россию

Гражданка России и США Богдана Осипова приговорена американским судом к семи годам тюремного заключения. Ее признали виновной в похищении собственных детей и вымогательстве, сообщили в аппарате суда.

Россиянка приговорена к 84 месяцам тюрьмы, трем годам надзора после освобождения, штрафу в 18 тыс. 100 долларов и «дополнительному сбору» в 300 долларов, передает ТАСС.

Осиповой назначили три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев, передает РИА «Новости».

Осипова присутствовала в суде в кандалах, она со слезами на глазах просила суд отпустить ее. Ее бывший муж Брайан Мобли в присутствии Осиповой потребовал от суда дать матери его детей максимальный срок: «Зная, что она будет далеко на протяжении долгого времени, даст мне надежду... вернуть детей».

Осипова заявила, что готова отказаться от гражданства США и вернуться в Россию. Она сожалееет о том, что «стала гражданкой США». Судья расценил ее слова как свидетельство того, что женщина не желает возвращать детей в США. Он поставил условием ее освобождения под надзор на три года возвращение детей в США.

В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году ее задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с мужем.

В США ее обвинили в похищения собственных дочерей с двойным гражданством. В итоге американский суд оставил детей с отцом, российский – с матерью. Сейчас девочки в Калининграде, они находятся под опекой своей тети.