С россиянки Осиповой в США сняли обвинения в вымогательствах

Апелляционный суд США снял с гражданки России и Соединенных Штатов Богданы Осиповой обвинения в вымогательствах.

«Обвинения в вымогательствах являются несостоятельными», – передает ТАСС сообщение суда.

Изначально Осипова обвинялась в совершении преступлений, за совершение которых она могла получить до семи лет лишения свободы. Однако позже суд оставил в силе только обвинение в похищении ребенка. Он также посчитал безосновательной необходимость в финансовых выплатах Осиповой бывшему мужу Брайану Мобли.

Напомним, в июне прошлого года Осипова была приговорена американским судом к семи годам тюремного заключения.

В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году ее задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с мужем.

В США ее обвинили в похищения собственных дочерей с двойным гражданством. В итоге американский суд оставил детей с отцом, российский – с матерью.

В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал.