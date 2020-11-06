Елена Летучая и участница Comedy Women стали наставниками проекта «ТопБЛОГ»

Телеведущая Елена Летучая и актриса, участница «Comedy Women» Наталия Медведева стали наставниками нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «ТопБЛОГ», регистрация на который открылась в пятницу.

Регистрация продлится до января 2021 года. В рамках проекта все желающие под руководством ведущих блогеров и экспертов смогут научиться успешно вести свои социальные сети. Главная цель проекта – создать систему социальных лифтов в сфере новых медиа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Моя цель – научить участников создавать творческий, позитивный и востребованный контент, который отвечает всем современным запросам. Я выберу себе в команду 10 лучших участников проекта «ТопБЛОГ» – тех, кто рассказывает и передает атмосферу самых удивительных мест России и мира», – отметила Летучая.

К проекту могут присоединиться: начинающие и действующие блогеры, авторы и креаторы, эксперты, предприниматели.

«Мы все активно пользуемся соцсетями, и сегодня они стали новым социальным лифтом. В рамках проекта «ТопБЛОГ» мы хотим разработать систему мобильности молодых россиян в сфере новых медиа. Мы готовим для участников максимально вариативную конкурсную программу, где есть выбор социальной сети, в которой они хотели бы развиваться (ВКонтакте, Instagram, ТикТок, Яндекс.Дзен), а также выбор специализированных тем для блогов (пр. – музыка, юмор, путешествия, дети и воспитание и пр.). Для развития компетенций участников конкурса им будут доступны более 300 авторских обучающих материалов», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Во время регистрации, которая продлится до января 2021 года, в Instagram проекта будут проходить открытые мастер-классы от экспертов. Они будут доступны всем пользователям.

После регистрации участники выберут одну из четырех платформ (ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок или Яндекс.Дзен), по которой им будут даваться конкурсные задания. Затем конкурсантов ждет вводный блок, в рамках которого наставники конкурса поделятся тем, как развивать личные и бизнес-аккаунты в социальных сетях. Всего в конкурсе будет 15 наставников – ведущих российских блогеров и экспертов. Среди них телеведущая Елена Летучая, певица Миа Бойка, автор вайнов Антон Каравайцев, актриса Наталия Медведева, оператор Фармин Велиев, а также Василиса Даванкова, Сергей Романович, Шевги Ахадов, Max_Fit, и другие.

Все встречи, мастер-классы и соревнования будут проходить в приложении, созданном специально для участников проекта «ТопБЛОГ». Приложение будет доступно только для участников конкурса.

Конкурсанты будут проходить испытания с января по апрель 2021 года. Очный финал проекта состоится во II квартале 2021 года в формате кейс-марафона.

«ТопБЛОГ» – не просто конкурс для тех, кто уже ведет свой блог. Это пространство, где каждый пользователь социальных сетей может показать свой особенный талант и главное – научиться чему-то новому! Ко мне в команду попадут участники направления «юмор и развлечения». Надеюсь, это будут люди не только смешные и креативные, а также готовые много работать и следовать за своей мечтой! Трудолюбие и упорство – вот, что приведет настоящий талант к успеху. Актерское мастерство, умение работать перед камерой, стиль, свет, речь, монтаж, сценарии, эмоции и энергия – эти темы и не только мы разберем с участниками «ТопБЛОГ», – поделилась Медведева.

По итогам проекта предусмотрено пост-сопровождение участников со стороны наставников. Также лучшие участники проекта примут участие в блог-туре по России. В рамках блог-тура финалисты проекта посетят пять городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях. Также 10 самых талантливых участников «ТопБЛОГ» получат рекламные контракты от партнеров проекта.