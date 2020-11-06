В Германии объяснили решение прислать «пустой» ответ на запрос России по Навальному

«Германия не доверяет России и считает, что передавать Москве материалы опасно, потому что Россия будет ими манипулировать, чтобы доказать свою позицию», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя «пустой» ответ ФРГ на запрос России по делу блогера Алексея Навального.

«К сожалению, нужно констатировать что сотрудничества между Германией и Россией по делу Навального не будет. Это нужно окончательно принять. Немецкая сторона не доверяет российской и считает, что передавать Москве материалы опасно, потому что Россия будет ими «манипулировать», чтобы доказать свою позицию. Российская сторона тоже справедливо считает, что невозможно вести расследование, если Германия не показывает главные улики и доказательства», – считает немецкий политолог Александр Рар.

По мнению собеседника, российско-немецкие отношения очень далеки от урегулирования. «Германией правят элиты, которые воспитаны на трансатлантических ценностях. Здесь можно увидеть религиозное преклонение перед Америкой и надежду на Джо Байдена, который в случае победы на выборах поправит трансатлантические отношения», – рассказал Рар.

«На Россию же на протяжении всего XX века смотрели как на лютого врага. Выбить этот стереотип из менталитета немецкой нации очень сложно. После распада СССР Европа ожидала, что Россия пойдет по пути западных демократий. Но когда этого не случилось, Россию сбросили со счетов и перестали понимать, как с ней общаться. Сейчас и Байден, и глава Европейской комиссии, и ведущие европейские политики говорят о России как о враге», – с сожалением отметил эксперт.

Политолог уверен – «чтобы исправить эту ситуацию, нужна полная смена парадигм». «В Германии такое однажды произошло при канцлере Вилли Брандте, который сказал, что будет налаживать с отношения с Россией. Потому сейчас главная задача дипломатии – перестать портить отношения. В противном случае рано или поздно мы можем превратиться в настоящих врагов и тогда не исключены самые худшие вещи», – заключил он.

Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России получила из Германии ответ по запросам в отношении блогера Алексея Навального. По словам официального представителя ведомства Андрея Иванова, ни на один из поставленных Россией вопросов ФРГ не ответила.

Иванов заявил, что Генпрокуратурой на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней с 27 августа по 28 сентября в Федеральное ведомство юстиции ФРГ были направлены четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального, передает РИА «Новости».

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», – подчеркнул Иванов.

МИД РФ также отреагировал на «пустой» ответ ФРГ. Там заявили, что ответ ФРГ на запрос Генпрокуратуры России подтверждает неготовность Берлина к прояснению обстоятельств произошедшего с блогером Алексеем Навальным, а также показывает, что это – срежиссированный спектакль.

Ранее Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.