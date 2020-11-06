В МИД отреагировали на отказ ФРГ прояснить ситуацию с Навальным

Ответ ФРГ на запрос Генпрокуратуры России подтверждает неготовность Берлина к прояснению обстоятельств произошедшего с блогером Алексеем Навальным, а также показывает, что это срежиссированный спектакль, заявили в МИД.

В сообщении ведомства указывается, что «у любого стороннего наблюдателя, далекого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной «санкционный выстрел» в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких правил в ущерб ее национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу».

В МИД также обратили внимание на синхронизацию действий ряда западных стран и мгновенные безапелляционные решения «без намека на попытку разобраться в происходящем».

Там напомнили, что без реакции остались ноты во внешнеполитические ведомства ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительную информацию во исполнение имеющихся у Берлина, Парижа и Стокгольма обязательств по оказанию правовой помощи по пункту 2 статьи VII Конвенции о запрещении химического оружия.

Таким образом, Федеральное ведомство юстиции в ответ на четвертый запрос от Генпрокуратуры де-факто отказалось от взаимодействия с российскими коллегами со ссылкой на отсутствие согласия Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, комментируя ответ ФРГ на запросы Генпрокуратуры, что «германская сторона, прикрываясь то одними, то другими причинами и надуманными предлогами, сознательно затягивает удовлетворение этих запросов вопреки собственным же заверениям и обязательствам в сфере международного правоохранительного сотрудничества».

«Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с нашим гражданином. Вызывает удивление, что немецким правоохранительным органам понадобились почти три месяца, чтобы сформулировать эту короткую отписку. Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, поставленные российской стороной в четырех вышеупомянутых запросах, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счетом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Навального пресловутым ядом «Новичок», включая его биопробы и результаты их анализов», – подчеркнула она.

Захарова напомнила, что ранее «по настоянию германской стороны была вымарана вся существенная информация из отчета Организации по запрещению химического оружия по оказанию Германии технического содействия в этом деле».

«Возникают вполне оправданные вопросы: что скрывают наши немецкие контрагенты и обнародования чего они боятся?» – отметила представитель МИДа.

Она добавила, что Москва рассчитывает на выполнение Берлином своих международно-правовых обязательств, вытекающих из Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, «и начнет предметное двустороннее взаимодействие по делу Навального в соответствии с статьей IX Конвенции о запрещении химического оружия».

«Надеемся, что правительство ФРГ воздержится от дальнейшей искусственной политизации ситуации вокруг российского блогера, наносящей серьезный ущерб российско-германским отношениям», – заключила она.

Напомним, Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Глава МИД России Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, так как Запад отказывает Москве в требованиях, основанных на международной конвенции.

Он подчеркивал, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления блогера «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.