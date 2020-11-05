По драматизму ситуацию в США сравнили с Россией 1991 и 1993 года

Ситуация, которая сложилась сейчас в США, сравнима по драматизму с событиями в России в 1991 и 1993 году, считают эксперты клуба «Валдай».

«Я бы описал американскую [политическую] систему как систему застоя, и это состояние сохранится и после выборов. Как говорили о прошлых выборах в США, неважно, какой кандидат победил, важно, что США проиграли выборы. Это можно сказать и о выборах-2020. Американцы не голосуют «нравственно». То есть в техническом смысле мы выбираем победителя, но мы не можем вернуть США к своим корням – гласности, справедливости», – пояснил почетный профессор кафедры политологии Колумбийского университета Роберт Легвольд, чьи слова приводятся в Telegram-канале клуба «Валдай».

По его словам, «по уровню драматизма момента ситуация в Америке сегодня схожа с ситуацией в России в августе 1991 года». Легвольд подчеркнул, что «посредством выборов никакие политические вопросы в стране не решены, и характер политической системы не изменится в лучшую сторону».

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в свою очередь сравнил происходящее в Америке с Россией 1993 года.

«Я бы провел аналогию с октябрем 1993 года в России, когда столкнулись две силы: коммунизм и реформаторство в лице Ельцина. Все это закончилось не очень хорошо», – предупредил эксперт.

Он отметил, что в 2020 году выяснилось, что действующий президент США Трамп действительно пользуется поддержкой избирателей, а не является «ошибкой системы».



«В случае победы [Джо] Байдена внешняя политика отойдет на второй план. Она будет скорее реактивной, чем проактивной. Не следует ожидать от этой администрации глобальных внешнеполитических шагов, все ее внимание будет сосредоточено на внутренней политике. Процесс принятия решений при Байдене будет, скорее всего, коллегиальным. Это очень сильно зависит от того, кто будет утвержден на пост госсекретаря, советника по национальной безопасности, министра обороны. Возможно, более активную роль будет играть вице-президент», – предположил Кортунов.

В четверг действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также сообщил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.

Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявил, что Байден одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.