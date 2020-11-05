Послы G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КС

Послы стран G7 подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины.

«Во время встречи с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторских сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом», –сообщает председательство США в группе послов G7 в Twitter.

Послы стран «Большой семерки» отметили, что для урегулирования кризиса нужны быстрые действия. Также они подчеркнули необходимость дополнительных усилий по созданию судебной системы, заслуживающей доверия народа Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

После этого парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинила Зеленского в попытке узурпации власти на Украине.

Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада».

По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.