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Участник «Времени героев» Сидоренко стал заместителем министра туризма Кубани
Выпускник президентской программы «Время героев» и кавалер двух орденов Мужества Дмитрий Сидоренко занял пост заместителя министра курортов и туризма Краснодарского края.
Сидоренко назначен на должность заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В мае 2026 года он успешно завершил обучение в первом потоке президентской программы «Время героев».
По словам самого Сидоренко, полученные знания помогли ему адаптироваться к гражданской службе. «Вместе с командой продолжаем развивать внутренний туризм в Краснодарском крае, который динамично развивается. Для меня это особенно важно – Краснодар мой родной город, я знаю его потенциал», – подчеркнул новый замминистра.
Губернатор края Вениамин Кондратьев, который был наставником Сидоренко во время обучения, отметил, что назначение обусловлено как профессиональной подготовкой, так и искренним желанием Сидоренко служить родному региону. Он добавил, что военная служба и участие в проекте закалили в новом руководителе дисциплину и ответственность.
Сидоренко родился в 1978 году в Краснодаре. За свои заслуги он удостоен ряда высоких государственных наград, включая два ордена Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Ранее более 100 выпускников программы «Время героев» уже получили новые назначения на различные руководящие посты в стране.