Обращение президента Украины Владимира Зеленского к партии «Слуга народа» с требованием распустить Конституционный суд – это узурпация власти, заявила парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Президент Зеленский начал открытые действия против законности и конституционного строя. Следом за внесением в парламент полностью антидемократического и противоправного проекта о роспуске Конституционного суда он в диктаторском стиле приказал депутатам от правящей партии поддержать это решение», – приводит текст заявления заявлении партии РИА «Новости».

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» выразили уверенность, что украинцы ждут не таких «побед» от главы государства. В партии констатировали, что Зеленский «не смог вернуть стране мир, не знает, как преодолеть экономический кризис и улучшить жизнь людей, отступил перед коррупцией и сдает страну под внешнее управление и кредиторов», а теперь «решил действовать как диктатор и узурпатор власти», передает ТАСС.

«Несмотря на недовольство общества, позицию большинства политических сил, игнорируя мнение Венецианской комиссии, президент Зеленский добивается узурпации власти. Ради этого он угрожает кровавым хаосом и уличными беспорядками», – подчеркнули в партии.

Ранее Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины, допустив возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

Напомним, в прошлую пятницу Зеленский предложил Раде прекратить полномочия всех судей Конституционного суда (КС) Украины. В ответ глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Зеленский в свою очередь заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада». По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.

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